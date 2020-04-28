الحصيني : رجل أمن قضى ٣٣ سنة في الميدان بأملج

المناطق_فايز السميري

يبذل رجال الأمن بمحافظة أملج جهوداً كبيرة لتنفيذ أمر منع التجول، الرامي للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ورصدت عدسة “المناطق” رجل أمن له اكثر من ٣٣ سنة في الميدان رئيس رقباء عبدالعزيز حضيري الحصيني حيث اشتهر “الحصيني” بالصدق والإخلاص والتفاني في عمله لأكثر من ٣٣ سنة قضاها في عدة مناطق بالمملكة إلى أن استقر في شرطة بأملج ، ولفت انتباه ” المناطق” أن عدد ساعات رجال الأمن ليس مهماً، في سبيل تعافي الوطن من وجود فيروس كورونا.

وتلك الجهود الجبارة التي يقوم بها رجال الأمن وإنتشارهم في كافة الطرق الرئسية والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني ومنع الدخول والخروج من المحافظة، والتواجد على مدار الساعة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال الإلتزام بحسن المعاملة، وإبراز الهدف الأسمى المتمثل في حرص قيادة المملكة حفظها الله على صحة الإنسان وسلامته.