احدث الأخبار

إمارات المناطق تشرع في تنفيذ العفو الملكي عن سجناء الحق العام
أبرز المواد
 أمين عسير يوجه بتطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الاضافية لعمل المنشآت خلال فترة السماح بالتجول
أبرز المواد
 الكويت تصرف الكمامات الطبية عبر بطاقات التموين اعتبارا من شهر مايو
أبرز المواد
 تجارة عسير تنفذ 1995 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية
أبرز المواد
 صورة «غيث الإماراتي» تثير فضول رواد التواصل الإجتماعي
أبرز المواد
 بدء إعطاء الرجال المصابين بكورونا في الولايات المتحدة هرمونات الأنوثة لتخفيف المرض
أبرز المواد
 6 طرق تساعدك على الاستيقاظ في وقت السحور برمضان
أبرز المواد
 دعم مالي جديد ل”صندوق الوقف الصحي” ب300 مليون ريال
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تُصدر بيانًا توضيحيًا حول “شراب الفيمتو”
أبرز المواد
 الحصيني: غداً أول أيام” كنة الثريا”.. مطره غزير وجوه معتدل
أبرز المواد
 الحصيني : رجل أمن قضى ٣٣ سنة في الميدان بأملج
أبرز المواد
 أمر سامي برفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في الدرع العربي
أبرز المواد
إمارات المناطق تشرع في تنفيذ العفو الملكي عن سجناء الحق العام

إمارات المناطق تشرع في تنفيذ العفو الملكي عن سجناء الحق العام

أبرز المواد
أمين عسير يوجه بتطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الاضافية لعمل المنشآت خلال فترة السماح بالتجول

أمين عسير يوجه بتطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الاضافية لعمل المنشآت خلال فترة السماح بالتجول

أبرز المواد
الكويت تصرف الكمامات الطبية عبر بطاقات التموين اعتبارا من شهر مايو

الكويت تصرف الكمامات الطبية عبر بطاقات التموين اعتبارا من شهر مايو

أبرز المواد
تجارة عسير تنفذ 1995 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية

تجارة عسير تنفذ 1995 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية

أبرز المواد

بدء إعطاء الرجال المصابين بكورونا في الولايات المتحدة هرمونات الأنوثة لتخفيف المرض

بدء إعطاء الرجال المصابين بكورونا في الولايات المتحدة هرمونات الأنوثة لتخفيف المرض
http://almnatiq.net/?p=858456
المناطق_الرياض

تجرى عدد من المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية تجارب لإعطاء الرجال المصابين بفيروس كورونا هرموني الأستروجين أو البروجسترون لفترة من الوقت لمعرفة ما إذا كانت هذه الهرمونات تعزز أجهزة المناعة لديهم وتقلل الالتهاب وتقلل من شدة المرض، بعدما تمت ملاحظة أن النساء في العالم أجمع أقل عرضة للوفاة بسبب الفايروس.

ووفقاً لجريدة “النيويورك تايمز” فإن كلية رينيسانس للطب في جامعة ستوني بروك في نيويورك، تجري تجارب لمنح الرجال هرمون الاستروجين، الهرمون الأنثوي الأساسي الذى يساعد على تطوير وتنظيم الجهاز التناسلي للأنثى، حيث يلعب دوراً في الخصائص الجنسية الثانوية.

وفي الأسبوع المقبل سيبدأ الباحثون في لوس أنجلوس اختبار هرمون جنسي آخر موجود بشكل رئيسي في النساء، على الرجال المصابين بكورونا وهو هرمون البروجسترون.

وقال علماء إنهم لا يعرفون لماذا تبدو النساء أقل عرضة للوفاة، لكنهم اقترحوا أن النساء يميلون بشكل طبيعي لأن يكون لديهم جهاز مناعة أقوى، وأنهم أقل عرضة للإصابة بحالات صحية طويلة الأجل.

روابط ذات صلة

إمارات المناطق تشرع في تنفيذ العفو الملكي عن سجناء الحق العام

إمارات المناطق تشرع في تنفيذ العفو الملكي عن سجناء الحق العام
أمين عسير يوجه بتطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الاضافية لعمل المنشآت خلال فترة السماح بالتجول

أمين عسير يوجه بتطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الاضافية لعمل المنشآت خلال فترة السماح بالتجول
الكويت تصرف الكمامات الطبية عبر بطاقات التموين اعتبارا من شهر مايو

الكويت تصرف الكمامات الطبية عبر بطاقات التموين اعتبارا من شهر مايو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*