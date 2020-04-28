بدء إعطاء الرجال المصابين بكورونا في الولايات المتحدة هرمونات الأنوثة لتخفيف المرض

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تجرى عدد من المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية تجارب لإعطاء الرجال المصابين بفيروس كورونا هرموني الأستروجين أو البروجسترون لفترة من الوقت لمعرفة ما إذا كانت هذه الهرمونات تعزز أجهزة المناعة لديهم وتقلل الالتهاب وتقلل من شدة المرض، بعدما تمت ملاحظة أن النساء في العالم أجمع أقل عرضة للوفاة بسبب الفايروس.

ووفقاً لجريدة “النيويورك تايمز” فإن كلية رينيسانس للطب في جامعة ستوني بروك في نيويورك، تجري تجارب لمنح الرجال هرمون الاستروجين، الهرمون الأنثوي الأساسي الذى يساعد على تطوير وتنظيم الجهاز التناسلي للأنثى، حيث يلعب دوراً في الخصائص الجنسية الثانوية.

وفي الأسبوع المقبل سيبدأ الباحثون في لوس أنجلوس اختبار هرمون جنسي آخر موجود بشكل رئيسي في النساء، على الرجال المصابين بكورونا وهو هرمون البروجسترون.

وقال علماء إنهم لا يعرفون لماذا تبدو النساء أقل عرضة للوفاة، لكنهم اقترحوا أن النساء يميلون بشكل طبيعي لأن يكون لديهم جهاز مناعة أقوى، وأنهم أقل عرضة للإصابة بحالات صحية طويلة الأجل.