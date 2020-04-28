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صورة «غيث الإماراتي» تثير فضول رواد التواصل الإجتماعي

صورة «غيث الإماراتي» تثير فضول رواد التواصل الإجتماعي
http://almnatiq.net/?p=858458
المناطق_الرياض
خطف اسم “غيث الإماراتي” بأسلوبه في تقديم المساعدات والمبادرات الإنسانية للمحتاجين الأضواء وحب المواطنين في دول مختلفة ضمن برنامج “قلبي اطمان”، ومن اللافت أن الشاب يحرص على عدم إظهار شكله .وأثار الفضول رواد التواصل الإجتماعي لرؤية شكله، لإستحسان أسلوبه في مساعدة المحتاجين، وهنا تداول مغردون صورة لشاب مكشوف الوجه، قالوا بأنها لغيث، مشيرين إلى أن الصورة تم التقاطها خلال تصوير البرنامج في الأردن.

وأثارت الصورة تباينًا في ردود الفعل، بعد أن شكك العديد من المعلقين في صحتها، وقال أحدهم إنها لشاب ظهر في أغنية بعنوان “كونوا مع غيث”، بينما قال آخر إن الصورة مأخوذة من مقدمة الجزء الثاني من البرنامج الذي عرض العام الماضي على قناة أبوظبي.

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