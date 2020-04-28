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تجارة عسير تنفذ 1995 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية

تجارة عسير تنفذ 1995 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية

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تجارة عسير تنفذ 1995 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية

تجارة عسير تنفذ 1995 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية
http://almnatiq.net/?p=858463
المناطق_عسير

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة عسير خلال الفترة من 21_27 أبريل الجاري، 1995 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك

هذا واستهدفت جولات التجارة في منطقة عسير تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 101 مخالفة، 47٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصًا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع

وتهيب وزارة التجارة بجميع المستهلكين بالاعتدال في الاستهلاك، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الاحتياج

وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app

أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت

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