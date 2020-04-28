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الكويت تصرف الكمامات الطبية عبر بطاقات التموين اعتبارا من شهر مايو

الكويت تصرف الكمامات الطبية عبر بطاقات التموين اعتبارا من شهر مايو
http://almnatiq.net/?p=858464
المناطق_الرياض

مباشر: أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة قرارا یسمح ببیع الكمامات الطبیة عبر نقاط التموین ابتداء من مایو/ أيار المقبل “بصفة مؤقتة” لحین توافر كمیات أكبر في السوق المحلي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي الیوم الثلاثاء، إن قرارها جاء نظرا لعدم توافر الكمامات في السوق المحلي، وفي إطار الإجراءات الاحترازیة لمواجھة فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19(.

وأفادت الوزارة بأن القرار حدد علبة كمامات (تساوي 50 حبة) لكل بطاقة تموینیة، موضحة أن ھذا الإجراء یأتي في إطار سعي أجھزة الدولة لتوفیر كافة المستلزمات الأساسیة للمواطنین في ظل الظروف الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد.

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