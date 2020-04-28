اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تدعو لدعم جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا

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دعت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ـ إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي ـ في بيان لها اليوم، لدعم جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الإنسانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذلك من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي، والمراكز المالية الإسلامية، والمنظمات الإنسانية والاجتماعية الإسلامية، والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت أهمية المسارعة بالتضامن وتقديم المساعدة العاجلة للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لهذه الجائحة العالمية، بالإضافة إلى ما يتعرض له لأبشع أنواع الاضطهاد العنصري من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتقديم الدعم المادي إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حتى تتمكن من تقديم الخدمات اللازمة التي تقوم بها الأطقم الفنية والأقسام والبرامج والمتطوعين البالغ عددهم “1500” متطوع من الجنسين المؤهلين للقيام بواجباتهم، ولضمان استجابة سريعة وفعالة ومنسقة لمواجهة هذه الجائحة .

وأشارت اللجنة في بيانها لحاجة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل توفير الاحتياجات اللازمة والقيام بإعداد وحماية العاملين بالخدمات الصحية والمستشفيات والعيادات الصحية الأولية، بالإضافة إلى التوعية ونشر رسائل الصحة العامة الرئيسية والدعم النفسي والاجتماعي، والتأكيد على توفير 15000 طرد غذائي للأسر الضعيفة بما في ذلك العمال العائدون من إسرائيل وضمان رفاهية وتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر الضعيفة وخاصة ذوي الإعاقة بين أفرادها، وكذلك تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأسر والأفراد والعاملين والمتطوعين وتوفير الأدوية للمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة، غير القادرين على الحركة بسبب حظر التجول .