احدث الأخبار

جمعية أبو بكر الصديق الخيرية بالوجه توزيع شيكات لـ 188 يتيماً
منطقة تبوك
 أكثر من 360 خدمة تواصل إلكتروني مع سمو أمير الرياض ونائبه
أبرز المواد
 سفارة المملكة في تركيا: مغادرة 243 مواطناً إلى الوطن اليوم
أبرز المواد
 “الصحة” تنصح بتجنب الأطعمة ذات الأملاح العالية خلال الصوم
أبرز المواد
 “ساما”: القروض العقارية للأفراد تقفز إلى أكثر من 71 ألف عقد خلال الربع الأول من 2020
أبرز المواد
 أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
 رسميًّا.. إلغاء الدوري الأرجنتيني
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب تؤكد على تقديم الاختبار التحصيلي عن بعد بمعايير ومواصفات عالمية
أبرز المواد
 اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تدعو لدعم جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا
أبرز المواد
 السفارة الأمريكية باليمن تطالب بالعودة لاتفاق الرياض
أبرز المواد
 العبارة القاهرة تنقل 150 مصرياً من السعودية
أبرز المواد
 إمارات المناطق تشرع في تنفيذ العفو الملكي عن سجناء الحق العام
أبرز المواد
جمعية أبو بكر الصديق الخيرية بالوجه توزيع شيكات لـ 188 يتيماً

جمعية أبو بكر الصديق الخيرية بالوجه توزيع شيكات لـ 188 يتيماً

منطقة تبوك
أكثر من 360 خدمة تواصل إلكتروني مع سمو أمير الرياض ونائبه

أكثر من 360 خدمة تواصل إلكتروني مع سمو أمير الرياض ونائبه

أبرز المواد
سفارة المملكة في تركيا: مغادرة 243 مواطناً إلى الوطن اليوم

سفارة المملكة في تركيا: مغادرة 243 مواطناً إلى الوطن اليوم

أبرز المواد
“الصحة” تنصح بتجنب الأطعمة ذات الأملاح العالية خلال الصوم

“الصحة” تنصح بتجنب الأطعمة ذات الأملاح العالية خلال الصوم

أبرز المواد

اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تدعو لدعم جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا

اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تدعو لدعم جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=858484
المناطق_واس

دعت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ـ إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي ـ في بيان لها اليوم، لدعم جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الإنسانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذلك من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي، والمراكز المالية الإسلامية، والمنظمات الإنسانية والاجتماعية الإسلامية، والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت أهمية المسارعة بالتضامن وتقديم المساعدة العاجلة للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لهذه الجائحة العالمية، بالإضافة إلى ما يتعرض له لأبشع أنواع الاضطهاد العنصري من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتقديم الدعم المادي إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حتى تتمكن من تقديم الخدمات اللازمة التي تقوم بها الأطقم الفنية والأقسام والبرامج والمتطوعين البالغ عددهم “1500” متطوع من الجنسين المؤهلين للقيام بواجباتهم، ولضمان استجابة سريعة وفعالة ومنسقة لمواجهة هذه الجائحة .
وأشارت اللجنة في بيانها لحاجة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل توفير الاحتياجات اللازمة والقيام بإعداد وحماية العاملين بالخدمات الصحية والمستشفيات والعيادات الصحية الأولية، بالإضافة إلى التوعية ونشر رسائل الصحة العامة الرئيسية والدعم النفسي والاجتماعي، والتأكيد على توفير 15000 طرد غذائي للأسر الضعيفة بما في ذلك العمال العائدون من إسرائيل وضمان رفاهية وتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر الضعيفة وخاصة ذوي الإعاقة بين أفرادها، وكذلك تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأسر والأفراد والعاملين والمتطوعين وتوفير الأدوية للمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة، غير القادرين على الحركة بسبب حظر التجول .

روابط ذات صلة

أكثر من 360 خدمة تواصل إلكتروني مع سمو أمير الرياض ونائبه

أكثر من 360 خدمة تواصل إلكتروني مع سمو أمير الرياض ونائبه
سفارة المملكة في تركيا: مغادرة 243 مواطناً إلى الوطن اليوم

سفارة المملكة في تركيا: مغادرة 243 مواطناً إلى الوطن اليوم
“الصحة” تنصح بتجنب الأطعمة ذات الأملاح العالية خلال الصوم

“الصحة” تنصح بتجنب الأطعمة ذات الأملاح العالية خلال الصوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*