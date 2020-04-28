احدث الأخبار

“ساما”: القروض العقارية للأفراد تقفز إلى أكثر من 71 ألف عقد خلال الربع الأول من 2020
أبرز المواد
 أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
 رسميًّا.. إلغاء الدوري الأرجنتيني
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب تؤكد على تقديم الاختبار التحصيلي عن بعد بمعايير ومواصفات عالمية
أبرز المواد
 اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تدعو لدعم جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا
أبرز المواد
 السفارة الأمريكية باليمن تطالب بالعودة لاتفاق الرياض
أبرز المواد
 العبارة القاهرة تنقل 150 مصرياً من السعودية
أبرز المواد
 إمارات المناطق تشرع في تنفيذ العفو الملكي عن سجناء الحق العام
أبرز المواد
 أمين عسير يوجه بتطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الاضافية لعمل المنشآت خلال فترة السماح بالتجول
أبرز المواد
 الكويت تصرف الكمامات الطبية عبر بطاقات التموين اعتبارا من شهر مايو
أبرز المواد
 تجارة عسير تنفذ 1995 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية
أبرز المواد
 صورة «غيث الإماراتي» تثير فضول رواد التواصل الإجتماعي
أبرز المواد
“ساما”: القروض العقارية للأفراد تقفز إلى أكثر من 71 ألف عقد خلال الربع الأول من 2020

“ساما”: القروض العقارية للأفراد تقفز إلى أكثر من 71 ألف عقد خلال الربع الأول من 2020

أبرز المواد
أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

أبرز المواد
رسميًّا.. إلغاء الدوري الأرجنتيني

رسميًّا.. إلغاء الدوري الأرجنتيني

أبرز المواد
هيئة تقويم التعليم والتدريب تؤكد على تقديم الاختبار التحصيلي عن بعد بمعايير ومواصفات عالمية

هيئة تقويم التعليم والتدريب تؤكد على تقديم الاختبار التحصيلي عن بعد بمعايير ومواصفات عالمية

أبرز المواد

“ساما”: القروض العقارية للأفراد تقفز إلى أكثر من 71 ألف عقد خلال الربع الأول من 2020

“ساما”: القروض العقارية للأفراد تقفز إلى أكثر من 71 ألف عقد خلال الربع الأول من 2020
http://almnatiq.net/?p=858488
المناطق_الرياض

سجلت أعداد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 نحو 71,554 عقد بقيمة تجاوزت 31.8 مليار ريال مُقدمة من جميع المُمولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل، محققةً نمو 127% في أعداد القروض ونحو 113% في التمويل مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2019، والذي سجل 31,462 عقداً بقيمة 14.9 مليارات.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم، عبر نشرتها الشهرية أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد سجلت نمواً تجاوز 91% خلال مارس 2020 بعدد 23,247عقد مقارنة بنحو 12,148عقد في مارس 2019، فيما ارتفع حجم التمويل بمقدار 99% بقيمة تجاوزت 11 مليار مقارنة بنفس الشهر في 2019 والذي سجل قرابة 5,560 مليار ريال، كما نما حجم قروض مارس السكنية بنسبة 3% عن الشهر السابق فبراير 2020، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى 10.7 مليار ريال.

وأشارت النشرة إلى أنه تم إبرام 97% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، واستحوذت الفلل السكنية في شهر مارس على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 8,865 مليار ريال، أي 80% من إجمالي حجم التمويل المُقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16% بقيمة 1,756مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4% بقيمة 421 مليون ريال.

فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مارس 2020 نحو 21,978 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 10.4 مليار ريال، مُشكلةً قرابة 95% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وما نسبة 94% من إجمالي التمويلات خلال شهر مارس 2020.

يُذكر أن الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أظهرت نمو عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79,128 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار ريال، وفي عام 2017 قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17,096 مليار ريال.

روابط ذات صلة

أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
رسميًّا.. إلغاء الدوري الأرجنتيني

رسميًّا.. إلغاء الدوري الأرجنتيني
هيئة تقويم التعليم والتدريب تؤكد على تقديم الاختبار التحصيلي عن بعد بمعايير ومواصفات عالمية

هيئة تقويم التعليم والتدريب تؤكد على تقديم الاختبار التحصيلي عن بعد بمعايير ومواصفات عالمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*