“ساما”: القروض العقارية للأفراد تقفز إلى أكثر من 71 ألف عقد خلال الربع الأول من 2020

سجلت أعداد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 نحو 71,554 عقد بقيمة تجاوزت 31.8 مليار ريال مُقدمة من جميع المُمولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل، محققةً نمو 127% في أعداد القروض ونحو 113% في التمويل مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2019، والذي سجل 31,462 عقداً بقيمة 14.9 مليارات.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم، عبر نشرتها الشهرية أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد سجلت نمواً تجاوز 91% خلال مارس 2020 بعدد 23,247عقد مقارنة بنحو 12,148عقد في مارس 2019، فيما ارتفع حجم التمويل بمقدار 99% بقيمة تجاوزت 11 مليار مقارنة بنفس الشهر في 2019 والذي سجل قرابة 5,560 مليار ريال، كما نما حجم قروض مارس السكنية بنسبة 3% عن الشهر السابق فبراير 2020، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى 10.7 مليار ريال.

وأشارت النشرة إلى أنه تم إبرام 97% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، واستحوذت الفلل السكنية في شهر مارس على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 8,865 مليار ريال، أي 80% من إجمالي حجم التمويل المُقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16% بقيمة 1,756مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4% بقيمة 421 مليون ريال.

فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مارس 2020 نحو 21,978 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 10.4 مليار ريال، مُشكلةً قرابة 95% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وما نسبة 94% من إجمالي التمويلات خلال شهر مارس 2020.

يُذكر أن الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أظهرت نمو عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79,128 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار ريال، وفي عام 2017 قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17,096 مليار ريال.