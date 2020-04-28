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رسميًّا.. إلغاء الدوري الأرجنتيني
http://almnatiq.net/?p=858494
المناطق_وكالات

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عدم استكمال كافة مسابقات الموسم الرياضي الحالي، ومنها دوري الدرجة الأولى الذي توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا

ومن المقرر انطلاق منافسات الموسم المقبل لكرة القدم في الأرجنتين، شهر يناير المقبل، علمًا بأنه لن يكون هناك صعود أو هبوط إلى دور الدرجة الأولى قبل موسم 2022

وجاء قرار إلغاء الدوري الأرجنتيني هذا الموسم في صالح أسطورة كرة القدم، دييغو مارادونا، حيث إنه كان مهددًا بالهبوط مع فريقه خيمناسيا لابلاتا، الذي تولى تدريبه هذا الموسم

ومن المقرر أن تتحدد الفرق المتأهلة إلى بطولتي كأس ليبرتادوريس وكأس أندية أمريكا الجنوبية للموسم الرياضي المقبل، طبقًا لترتيب جدول الدوري الأرجنتيني لكرة القدم قبل فترة التوقف

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