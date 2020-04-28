جمعية أبو بكر الصديق الخيرية بالوجه توزيع شيكات لـ 188 يتيماً

المناطق- تبوك

وزعت جمعية أبو بكر الصديق الخيرية بمحافظة الوجه شيكات على الأيتام المستفيدين من الجمعية والبالغ عددهم 188 يتيماً بقيمة إجمالية بلغت 146900 ريال مبينة أن هذه المبادرة تأتي من ضمن برامج الجمعية السنوية لدعم الأيتام وتلبية احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك .

وأوضح رئيس مجلس الإدارة سليمان السرحاني أن المبادرة تأتي بهدف مساعدة الأيتام لدى الجمعية وتلبية متطلباتهم المعيشية في الشهر الفضيل وإسهاماً من الجمعية في توطيد وتعزيز روح التكافل الاجتماعي مشيراً إلى أن الشيكات وصلت إلى مستحقيها في منازلهم كما أخذت الإجراءات الاحتزازية في أثناء التسليم .

ودعت الجمعية أهل الخير للإسهام في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة القاطنة في نطاق خدماتها.