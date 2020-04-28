أكثر من 360 خدمة تواصل إلكتروني مع سمو أمير الرياض ونائبه

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بلغ عدد استقبال الطلبات للمجالس الإلكترونية لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ما يزيد عن 360 طلباً منذ تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية للإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا.

ونوه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالتوجيهات والمتابعة المباشرة من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه في تعزيز عمل المجلس الإلكتروني والتواصل مع المواطنين والمقيمين في المنطقة وتسهيل الخدمة وسرعة إنجاز العمل والإجراءات بها.

ولفت إلى عدد طلبات الاستدعاء الإلكتروني حيث تجاوزت الـ 580 طلباً خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل إضافة إلى الخدمات بموقع إمارة الرياض، مبيناً أن الإمارة على جاهزية تامة في التعامل مع طلبات المواطنين والمقيمين وفق الأنظمة والصلاحية.