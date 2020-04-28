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كلية العلوم والدراسات الانسانية بالجبيل تبتكر مشروع “المرآة الذكية” باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

كلية العلوم والدراسات الانسانية بالجبيل تبتكر مشروع “المرآة الذكية” باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
http://almnatiq.net/?p=858515
المناطق - فتحيه عبدالله
ابتكر قسم علوم الحاسب الالي بكلية العلوم والدراسات الانسانية بالجبيل بحامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل مشروع ( المرآة الذكية ) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وهو مشروع يهدف إلى تطوير نظام استعلامات ذكي من خلال مرآة ذكية .
وذكرت عميدة الكلية الدكتورة دلال بنت محمد الأمين الشنقيطي ان فكرة المشروع هو من رئيسة قسم علوم الحاسب الآلي الدكتورة ظبية البوعينين،  وقام بتنفيذه مجموعة من طالبات قسم علوم الحاسب الالي وهنّ داليا الصفار – عالية العتيق- أماني القحطاني- أمجاد الفهاد- بشاير القحطاني- لمى العمري- رهف العمري، وتحت إشراف الدكتورة ظبية البوعينين والأستاذة فاطمة المحمد صالح، وهو عبارة عن مرآة اضيفت عليها قدرات إضافية ونظام ذكي لعرض إجابات لاستفسارات طلاب القسم مثل مكاتب المحاضرين وساعاتهم المكتبية ومواعيد وأوقات الامتحانات، ويظهر النظام أيضاً معلومات عامة كالتاريخ، والطقس، الوقت، و خريطة الكلية، وتفاصيل فعاليات القسم، علاوة على ذلك تم توصيل النظام بالانترنت للوصول إلى موقع الجامعة وكاميرا ويب خارجية لمراقبة عمليات التنقل عند بوابة المدخل، وقد تم عرض المشروع في معرض مشاريع الحاسب الآلي عن طريق تطبيق ZOOM .
ونوهت  وكيلة الكلية للشؤون الأكاديمية الدكتورة رباب الموسى بما يقدمه هذا المشروع حيث تم نشر ورقة علمية عن فكرة المشروع بأحد المؤتمرات العلمية المحكمة، وبحث آخر تحت التحكيم من قبل مجلة علمية، وجاري العمل على توثيقه كابتكار.

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