احدث الأخبار

الجوف.. جولات مستمرة لمتابعة وفرة المنتجات التموينية بالأسواق
أبرز المواد
 لجنة الحكام السعودية تناقش برنامجها عن بعد
أبرز المواد
 “التقاعد”: زيادة ساعات عمل قنوات خدمة العملاء أثناء العمل عن بعد
أبرز المواد
 شاهد.. السديس: أبشركم بقرب فتح أبواب الحرمين الشريفين أمام المصلين
أبرز المواد
 هيئة حقوق الإنسان: الأمر الملكي يشمل الأحداث الصادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا الإرهاب
أبرز المواد
 إحدى مبادرات المجلس الفرعي التخصصي..حقيبة وقائية للأيتام وأسرهم بالمملكة
منطقة الرياض
 كلية العلوم والدراسات الانسانية بالجبيل تبتكر مشروع “المرآة الذكية” باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
المنطقة الشرقية
 عبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات وصادق الدعوات لـ خادم الحرمين وولي العهد – حفظهما الله – ولمواطني المملكة وجميع الشعوب الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك.
أبرز المواد
 توزيع وجبات إفطار صائم بمبلغ 519 الف ريال على الأسر المتضررة بالرياض
أبرز المواد
 جمعية أبو بكر الصديق الخيرية بالوجه توزيع شيكات لـ 188 يتيماً
منطقة تبوك
 أكثر من 360 خدمة تواصل إلكتروني مع سمو أمير الرياض ونائبه
أبرز المواد
 سفارة المملكة في تركيا: مغادرة 243 مواطناً إلى الوطن اليوم
أبرز المواد
الجوف.. جولات مستمرة لمتابعة وفرة المنتجات التموينية بالأسواق

الجوف.. جولات مستمرة لمتابعة وفرة المنتجات التموينية بالأسواق

أبرز المواد
لجنة الحكام السعودية تناقش برنامجها عن بعد

لجنة الحكام السعودية تناقش برنامجها عن بعد

أبرز المواد
“التقاعد”: زيادة ساعات عمل قنوات خدمة العملاء أثناء العمل عن بعد

“التقاعد”: زيادة ساعات عمل قنوات خدمة العملاء أثناء العمل عن بعد

أبرز المواد
شاهد.. السديس: أبشركم بقرب فتح أبواب الحرمين الشريفين أمام المصلين

شاهد.. السديس: أبشركم بقرب فتح أبواب الحرمين الشريفين أمام المصلين

أبرز المواد

إحدى مبادرات المجلس الفرعي التخصصي..حقيبة وقائية للأيتام وأسرهم بالمملكة

http://almnatiq.net/?p=858518
المناطق_الرياض
أطلق المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة مبادرة مجتمعية تتضمن تجهيز “حقيبة وقائية” وتوزيعها على الأيتام وأسرهم في كافة مناطق المملكة، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) وتحتوي الحقيبة الوقائية على المستلزمات الطبية كالقفازات والمعقمات والكمامات . حفاظا على صحة وسلامة المستفيدين .
وأوضح د. محمد العيسى – أمين عام المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة خلال انعقاد المجلس في دورته الثانية مؤخرا، أن التنسيق جار مع جمعية (عناية) لتحقيق هذه المبادرة التي جاءت  تضامنا مع  الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة جائحة كورونا ، وانطلاقاً من واجب القطاع غير الربحي في خدمة المجتمع .. وللقيام بالدور الوطني من خلال تطبيق  الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه المبادرات ضمن الجهود الوطنية للتصدي لوباء كورونا، ومساندة الدولة في الحد من انتشار الفايروس، وحفاظا على صحة وسلامة أبناء وأسر الأيتام ، والتكثيف من المبادرات الفاعلة للحيلولة دون  انتشار المرض بين الأيتام الأعزاء، وتطبيق  الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة العربية السعودية.

روابط ذات صلة

توزيع وجبات إفطار صائم بمبلغ 519 الف ريال على الأسر المتضررة بالرياض

توزيع وجبات إفطار صائم بمبلغ 519 الف ريال على الأسر المتضررة بالرياض
أكثر من 360 خدمة تواصل إلكتروني مع سمو أمير الرياض ونائبه

أكثر من 360 خدمة تواصل إلكتروني مع سمو أمير الرياض ونائبه
‏ الرياض تشهد أول حالة ولادة لأم مصابة بـ”كورونا”

‏ الرياض تشهد أول حالة ولادة لأم مصابة بـ”كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*