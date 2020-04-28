إحدى مبادرات المجلس الفرعي التخصصي..حقيبة وقائية للأيتام وأسرهم بالمملكة

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أطلق المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة مبادرة مجتمعية تتضمن تجهيز “حقيبة وقائية” وتوزيعها على الأيتام وأسرهم في كافة مناطق المملكة، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) وتحتوي الحقيبة الوقائية على المستلزمات الطبية كالقفازات والمعقمات والكمامات . حفاظا على صحة وسلامة المستفيدين .

وأوضح د. محمد العيسى – أمين عام المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة خلال انعقاد المجلس في دورته الثانية مؤخرا، أن التنسيق جار مع جمعية (عناية) لتحقيق هذه المبادرة التي جاءت تضامنا مع الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة جائحة كورونا ، وانطلاقاً من واجب القطاع غير الربحي في خدمة المجتمع .. وللقيام بالدور الوطني من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه المبادرات ضمن الجهود الوطنية للتصدي لوباء كورونا، ومساندة الدولة في الحد من انتشار الفايروس، وحفاظا على صحة وسلامة أبناء وأسر الأيتام ، والتكثيف من المبادرات الفاعلة للحيلولة دون انتشار المرض بين الأيتام الأعزاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة العربية السعودية.