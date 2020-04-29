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“التقاعد”: زيادة ساعات عمل قنوات خدمة العملاء أثناء العمل عن بعد

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“التقاعد”: زيادة ساعات عمل قنوات خدمة العملاء أثناء العمل عن بعد

“التقاعد”: زيادة ساعات عمل قنوات خدمة العملاء أثناء العمل عن بعد
http://almnatiq.net/?p=858528

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن مركز الاتصال الموحد استقبل أكثر من 25 ألف مكالمة خلال فترة العمل (عن بعد) منذ منتصف مارس الماضي وحتى أواخر أبريل 2020م عبر أرقام المركز من داخل المملكة وخارجها , الذي يأتي في إطار المتابعة المستمرة لتقييم الآداء وتحسين الخدمات وقياس الأثر بما يحقق أهداف الخطة الإستراتيجية 2022م الرامية إلى تأهيل رأس المال البشري، وبما يعود أثره على عملاء المؤسسة من خلال التطوير المستمر لخدماتها.
وأكدت المؤسسة أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الكريمة – أيدها الله – ، فإن مركز الاتصال يعمل بكامل جاهزيته وكوادره (عن بعد) طيلة شهر رمضان المبارك لاستقبال جميع الاتصالات الواردة، والتعامل معها وفق ما تحدده طبيعة الخدمة المطلوبة على مدار الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، ومن الساعة التاسعة مساءً وحتى الواحدة صباحاً، ويوم الجمعة من الواحدة مساءً وحتى الخامسة مساءً , ومن الساعة التاسعة مساءً وحتى الواحدة صباحاً , كما يقدم مركز الاتصال الموحد خدماته على مدار الساعة عبر نظام الرد الآلي (IVR) من خلال قوائم وخيارات متنوعة تغطي احتياجات العملاء كافة.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى وبشكل مستمر لتنويع وسائل وقنوات تقديم خدماتها لجمهورها الكريم من خلال البوابة الإلكترونية، وتطبيق الأجهزة الذكية، وحساب العناية بالعملاء على منصة “تويتر”،لضمان تقديم أفضل الوسائل المناسبة لشرائح العملاء كافة دون انقطاع أو انخفاض في مستوى الجودة وبما يعكس مدى جودة البنية التقنية للمؤسسة.

 

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