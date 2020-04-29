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الجوف.. جولات مستمرة لمتابعة وفرة المنتجات التموينية بالأسواق

الجوف.. جولات مستمرة لمتابعة وفرة المنتجات التموينية بالأسواق
http://almnatiq.net/?p=858534
المناطق - الجوف

تتابع الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة بمنطقة الجوف جولاتها الرقابية للتأكد من وفرة المنتجات التموينية والاستهلاكية وثبات أسعارها إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليهم من العملاء.
وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة سامي بن سعود الرويلي أن الفرق الميدانية تقوم بالعمل اليومي على مراقبة الأسواق والمتاجر التموينية وأسواق الخضار والمخابز للتأكد من وفرة المنتجات واستقرار أسعارها.
وبين أن الفرق الميدانية قامت اليوم بـ 114 جولة وسجلت 6 مخالفات وباشرت 14 بلاغا ، مؤكدا استمرار مثل هذه الجولات التي تبعث في نفوس المواطنين والمقيمين الطمأنينة جراء الإجراءات المتبعة، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أية مخالفات بالاتصال على الرقم 1900 أو من خلال تطبيق ” بلاغ تجاري ” .

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