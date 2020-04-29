من كورونا إلى أبل.. ضربة قوية لإصدارات سبتمبر المرتقبة

المناطق - وكالات

تواصل أزمة فيروس كورونا المستجد ضربها للاقتصاد العالمي، بما في ذلك أكبر وأهم شركات التكنولوجيا، وعلى رأسها “أبل”.

فقد ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر مطلعة، أن الشركة الأميركية العملاقة ستلغي خطط “الإنتاج المكثف” للطرز الرئيسية من هواتف “آيفون”، المرتقب إصدارها في خريف العام الجاري.

وأورد تقرير الصحيفة، أن “أبل” خفضت عدد الأجهزة التي تعتزم إنتاجها في النصف الثاني من العام الجاري، بنحو 20 بالمئة.

واتخذت الشركة هذه الخطوة، لأن جائحة فيروس كورونا المستجد أضعف طلب المستهلكين عالميا، وعطل نشاط التصنيع في كافة أنحاء آسيا، حيث تعتمد على موردين من هذه القارة.

وأضاف تقرير “وول ستريت جورنال”، أن “أبل” ماضية في خططها لإطلاق 4 طرز جديدة من “آيفون” في وقت لاحق هذا العام، حيث ينتظر محبو العلامة التجارية الشهيرة صدور الهواتف في سبتمبر كالمعتاد.

وستكون الطرز الجديدة مزودة بقدرات اتصال الجيل الخامس، التي من المتوقع أن تقلص زمن الاستجابة وتوفر اتصالا أكثر سرعة بالإنترنت.

وفي الولايات المتحدة، أثر فيروس كورونا بشدة على الاقتصاد، وأظهرت بيانات حديثة أن أكثر من 26 مليون شخص التحقوا بركب العاطلين عن العمل في غضون شهر واحد فقط، بسبب الوباء.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من “كوفيد 19″، بما يزيد على مليون مصاب وأكثر من 50 ألف وفاة.