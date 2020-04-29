احدث الأخبار

“المالية” تصدر التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة
أبرز المواد
 د. محمد علون في “الليوان”: الرواية السعودية دخلت في صدام أيدولوجي مع تيارات معينة.. ويجب أن تكون حاضرة في مناهج التعليم
أبرز المواد
 تطبيق تقنية الأوزون في تعقيم المسجد الحرام
أبرز المواد
 وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.. ووزير خارجية كوستاريكا
أبرز المواد
 القبض على مواطن يفاخر في مقطع فيديو بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية
أبرز المواد
 القبض على مقيم مخالف انتحل صفة “ممارس صحي” ويدعي توفير لقاح ضد “كورونا”
أبرز المواد
 من كورونا إلى أبل.. ضربة قوية لإصدارات سبتمبر المرتقبة
أبرز المواد
 الجوف.. جولات مستمرة لمتابعة وفرة المنتجات التموينية بالأسواق
أبرز المواد
 لجنة الحكام السعودية تناقش برنامجها عن بعد
أبرز المواد
 “التقاعد”: زيادة ساعات عمل قنوات خدمة العملاء أثناء العمل عن بعد
أبرز المواد
 شاهد.. السديس: أبشركم بقرب فتح أبواب الحرمين الشريفين أمام المصلين
أبرز المواد
 هيئة حقوق الإنسان: الأمر الملكي يشمل الأحداث الصادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا الإرهاب
أبرز المواد
“المالية” تصدر التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة

“المالية” تصدر التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة

أبرز المواد
د. محمد علون في “الليوان”: الرواية السعودية دخلت في صدام أيدولوجي مع تيارات معينة.. ويجب أن تكون حاضرة في مناهج التعليم

د. محمد علون في “الليوان”: الرواية السعودية دخلت في صدام أيدولوجي مع تيارات معينة.. ويجب أن تكون حاضرة في مناهج التعليم

أبرز المواد
تطبيق تقنية الأوزون في تعقيم المسجد الحرام

تطبيق تقنية الأوزون في تعقيم المسجد الحرام

أبرز المواد
وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.. ووزير خارجية كوستاريكا

وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.. ووزير خارجية كوستاريكا

أبرز المواد

من كورونا إلى أبل.. ضربة قوية لإصدارات سبتمبر المرتقبة

من كورونا إلى أبل.. ضربة قوية لإصدارات سبتمبر المرتقبة
http://almnatiq.net/?p=858536
المناطق - وكالات

تواصل أزمة فيروس كورونا المستجد ضربها للاقتصاد العالمي، بما في ذلك أكبر وأهم شركات التكنولوجيا، وعلى رأسها “أبل”.

فقد ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر مطلعة، أن الشركة الأميركية العملاقة ستلغي خطط “الإنتاج المكثف” للطرز الرئيسية من هواتف “آيفون”، المرتقب إصدارها في خريف العام الجاري.

وأورد تقرير الصحيفة، أن “أبل” خفضت عدد الأجهزة التي تعتزم إنتاجها في النصف الثاني من العام الجاري، بنحو 20 بالمئة.

واتخذت الشركة هذه الخطوة، لأن جائحة فيروس كورونا المستجد أضعف طلب المستهلكين عالميا، وعطل نشاط التصنيع في كافة أنحاء آسيا، حيث تعتمد على موردين من هذه القارة.

وأضاف تقرير “وول ستريت جورنال”، أن “أبل” ماضية في خططها لإطلاق 4 طرز جديدة من “آيفون” في وقت لاحق هذا العام، حيث ينتظر محبو العلامة التجارية الشهيرة صدور الهواتف في سبتمبر كالمعتاد.

وستكون الطرز الجديدة مزودة بقدرات اتصال الجيل الخامس، التي من المتوقع أن تقلص زمن الاستجابة وتوفر اتصالا أكثر سرعة بالإنترنت.

وفي الولايات المتحدة، أثر فيروس كورونا بشدة على الاقتصاد، وأظهرت بيانات حديثة أن أكثر من 26 مليون شخص التحقوا بركب العاطلين عن العمل في غضون شهر واحد فقط، بسبب الوباء.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من “كوفيد 19″، بما يزيد على مليون مصاب وأكثر من 50 ألف وفاة.

روابط ذات صلة

“المالية” تصدر التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة

“المالية” تصدر التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة
د. محمد علون في “الليوان”: الرواية السعودية دخلت في صدام أيدولوجي مع تيارات معينة.. ويجب أن تكون حاضرة في مناهج التعليم

د. محمد علون في “الليوان”: الرواية السعودية دخلت في صدام أيدولوجي مع تيارات معينة.. ويجب أن تكون حاضرة في مناهج التعليم
تطبيق تقنية الأوزون في تعقيم المسجد الحرام

تطبيق تقنية الأوزون في تعقيم المسجد الحرام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*