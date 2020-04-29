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فيلم تعريفي يستعرض ميزات النسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية

فيلم تعريفي يستعرض ميزات النسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية
http://almnatiq.net/?p=858546
المناطق - الرياض

عرضت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيلماً تعريفياً يستعرض الميزات والخصائص للنسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي أندرويد وأبل التي أنتجها المجمع، ودشنها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس بمقر الوزارة بالرياض.
وبين العرض التعريفي أن التطبيق في نسخته الثانية يحوي إدراج تلاوات صوتية جديدة، ودعم مكتبة التطبيق بالتفسير وغريب القرآن الكريم، وبكُتب التفسير والتجويد الصوتية المسجلة في المجمع، ووضع أسئلة تفاعلية لعلم التجويد نصاً وصوتاً، وقواعد في الوقف والابتداء، وتحديث خارطة إعدادات التطبيق، التي منها دليل المستخدم، بالإضافة إلى تمكين المستخدم من إضافة علامات مرجعية على مستوى الآية، أو الصفحة من المصحف أو على مستوى صفحة الكتاب في المكتبة، وإمكان نسخ نصوص التفسير وغريب القرآن، والترجمات، ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإدراج خاصية سماع تفسير الآية، أو غريب ألفاظها، أو ترجمة معانيها، أو سماع التلاوة أو الغريب، أو الترجمة.
واستعرض الفيلم العديد من الخصائص الابتكارية التي يحويها التطبيق كذكر سبب تسمية كل سورة، ومقاصدها، وأسمائها التوقيفية والاجتهادية، وعرض نصوص نتائج البحث في القرآن الكريم بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية، إلى جانب انفراده عن التطبيقات القرآنية الأخرى المشهورة بمجموعة من المزايا، مثل تمكين المستخدم من خاصية متابعة ورده في قراءة القرآن الكريم وختمه وفق تحزيب الصحابة -رضي الله عنهم- وعلى إمكان تمييز نص الآيات القرآنية في المصحف بلون مغاير عند النقر عليها أو في أثناء التلاوة، وتمييز كلمات غريب القرآن الكريم على صفحة المصحف بلون غير لون خط المصحف.

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