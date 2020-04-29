د. محمد علون في “الليوان”: الرواية السعودية دخلت في صدام أيدولوجي مع تيارات معينة.. ويجب أن تكون حاضرة في مناهج التعليم

المناطق - الرياض

أكد الروائي الدكتور محمد علوان، أن الرواية يجب أن تكون حاضرة في مناهج التعليم العام، لأنها أفضل طريقة لتعليم الطفل واليافع أسلوب التفكير النقدي.

وأوضح خلال برنامج الليوان مع عبدالله المديفر، أن الرواية السعودية دخلت في صدام أيدولوجي مع تيارات معينة في هذا المجتمع، أدى إلى تعطيل مسيرتها الفنية، واعتبرت أداة لتسريب الأفكار المشبوهة للمجتمع، وأصبحت كل رواية متهمة حتى تثبت براءتها.

وتابع “درست في واحدة من أفضل مدارس هذه البلاد من رياض الاطفال إلى الثانوية العامة، فلم أدرس رواية واحدة.. وهذا أدى إلى لبس كبير في استقبال جيلنا للرواية كجنس أدبي”.

وأشار إلى أن الرواية السعودية متأخرة بقرون عن أمم أخرى، تصل هذه الأيام إلى عامها الخمسين، بينما عمر الرواية العربية 100 عام، وفي حضارات أخرى تجاوز عمرها الثلاث قرون.

وفيا يتعلق بنوعية الرواية، فبين أنه غير مطلوب منها أن تكون كاشفة أو فاضحة لـ “التابو”، لكن كلما اقترب الروائي من الرواية كنظرية وفهم وفن، كلما كان أميل للمكاشفة والبوح والحديث عن المسكوت عنه.