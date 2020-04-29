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غدا.. لقاء افتراضي في مجلس الغرف لمناقشة مبادرات دعم القطاع الصناعي

غدا.. لقاء افتراضي في مجلس الغرف لمناقشة مبادرات دعم القطاع الصناعي
http://almnatiq.net/?p=858557
المناطق - الرياض

ينظم مجلس الغرف السعودية غداً الأربعاء لقاءً افتراضياً ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا المستجد، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف, ومشاركة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل، ورئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، ومدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس خالد السالم، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي.
وستركز محاور اللقاء على دور المبادرات العاجلة في مساندة المستثمرين الصناعيين في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، والتدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لتخفيف الآثار على السوق الصناعي السعودي، كما سيتطرق اللقاء إلى حجم الشرائح المستفيدة من تطبيق المبادرات الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعم المصانع السعودية للمحتوى المحلي.
مما يذكر أن المبادرات التي تلامس القطاعات الصناعية تأتي ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الاثار الاقتصادية، وتأكيدا لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي :https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx.

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