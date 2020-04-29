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أكثر من 5 آلاف وفاة بكورونا في البرازيل

أكثر من 5 آلاف وفاة بكورونا في البرازيل
http://almnatiq.net/?p=858561
المناطق - الرياض

تخطّت البرازيل اليوم عتبة خمسة آلاف وفاة بكوفيد-19 بعد تسجيل عدد قياسي من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 474 حالة.
ورجحت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع حصيلة الوفيات لأنها تدقق في 1156 حالة وفاة يشتبه في أنها بكوفيد-19.
وتعّد البرازيل من أكثر الدول تسجيلاً للوفيات بكوفيد-19 في أمريكا اللاتينية مع 5017 حالة من أصل 71886 إصابة مؤكدة، وقد تخطّت بعدد الوفيات المسجّلة على أراضيها الحصيلة الرسمية لوفيات فيروس كورونا المستجد في الصين حيث ظهر الوباء لأول مرة في نهاية العام 2019.

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