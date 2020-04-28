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منطقة عسير
جمعية أيتام تبوك تنفذ مبادرة سلة الجود

جمعية أيتام تبوك تنفذ مبادرة سلة الجود

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جمعية أيتام تبوك تنفذ مبادرة سلة الجود

جمعية أيتام تبوك تنفذ مبادرة سلة الجود
http://almnatiq.net/?p=858568
المناطق - تبوك

نفذت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة تبوك أمس، مبادرة بعنوان سلة الجود، التي تهدف إلى توزيع السلال الغذائية الرمضانية لمساعدة الأيتام وأسرهم المتضررين من أثار جائحة فيروس كورونا، واستفاد منها 400 أسرة تضم 1013 يتيماً ويتيمة.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال بن خالد الفقير، أن توزيع السلال الغذائية يأتي ضمن المشروعات التي تنفذها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك تعزيزاً لدورها المجتمعي نحو هذه الفئة الغالية، وضمن حملة يداً بيد التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بإطلاقها مؤخراً لتخفيف الآثار على الأسر الأكثر تضرراً جراء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد الفقير أن المبادرة التي انطلقت منذ الأحد الموافق الثالث من رمضان مستمرةً حتى الانتهاء من توزيع جميع السلال من خلال فريق عمل تطوعي خاص بالجمعية يضم 20 متطوعاً، رافعاً الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم السخي وغير المحدود وتلمسهم جميع احتياجات المواطنين، خصوصا الأيتام وأسرهم فهم دائماً سباقين لما فيه خير ورفعة الوطن وأبنائه، سائلاً الله أن يجعل كل ما قدموه في موازين حسناتهم، مقدماً كذلك شكره لجميع من أسهم في هذه المبادرة من أهل البذل والعطاء والفريق التطوعي وجميع منسوبي الجمعية.

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