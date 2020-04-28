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صحة عسير تنفذ عدة قرارات صادرة عن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة

صحة عسير تنفذ عدة قرارات صادرة عن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة

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صحة عسير تنفذ عدة قرارات صادرة عن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة

صحة عسير تنفذ عدة قرارات صادرة عن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة
http://almnatiq.net/?p=858569
المناطق - عسير

نفذت صحة عسير ممثلةً في إدارة الالتزام ضمن مهامها التنفيذية ؛ عدداً من القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة ، واستناداً إلى الأنظمة والتعليمات ، وحفاظاً على صحة وسلامة المجتمع .

وأوضحت صحة عسير أن القرارات شملت إغلاق ١٠ مجمعات طبية مخالفة لعدد من الأنظمة والتعليمات ومنها عدم التقيد بمتطلبات مكافحة العدوى من بعض المنشآت وعدم اكتمال القوى البشرية من بعض تلك المنشآت ، وعدم وجود تخصص أساسي وبدء العمل في بعض تلك المنشآت قبل اكتمال الحصول على كافة التراخيص اللازمة.

كما شملت القرارات عدد ٢ مختبر مخالفة للاشتراطات النظامية وعدد ١٠ صيدليات و عدد ٢ محال نظارات ، كما تم تطبيق الإجراءات النظامية الصادرة بحق تلك المنشآت .

وتؤكد صحة عسير حرصها الكامل على تطبيق الأنظمة بكل صرامة لضمان صحة المجتمع ، ومراعاة ما تتطلبه المرحلة الحالية في ظل أزمة كورونا من مضاعفة للجهود .

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