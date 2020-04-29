تمكين المجتمعات المحلية في تنمية أملج الأهلية

أملج - فايز السميري:

ضمن برنامج التمكين المجتمعي نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأملج ورشتين حول التخطيط التنموي التشاركي و تمكين المجتمعات المحلية في ظل الأزمات بقيادة الخبيرين التنمويين يوسف سعادة ومحمد محمود أبوقطيش حضرها ممثلون عن الجمعيات الخيرية في أملج و العديد من المهتمين ، وهدفت الورشتان الى تسليط الضوء على الأدوات المناسبة لتفعيل المشاركة المجتمعية في ظل الأزمات ، واتسمت بالحوار والنقاش الذي دار بين الحاضرين والخبراء. وقد نفذت الورشتان عبر الواقع الافتراضي.