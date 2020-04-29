مصادرة مواد غذائية فاسدة في البدع

تبوك- علي العميري؛

نفذت الفرق الصحية ببلدية البدع جولات ميدانية على المحلات التجارية، ضبطت خلالها عدداً من العمالة المخالفة للاشتراطات الصحية.

وأكد رئيس بلدية البدع سعيد السعيد أن الجولة أسفرت عن مصادرة عدد من المواد الغذائية المحفوظة بطريقة غير صحية ٣٥ كيلو ، وكمية من أدوات الطبخ غير الصالحة للاستخدام، مشيراً إلى أن الفرق الصحية والمهنية تمارس أعمال الرقابة بصفة يومية للتأكد من سلامة المنشآت الغذائية والعاملين بها، وجودة الغذاء المقدم، وتغريم المخالف منها.