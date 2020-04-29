محافظ أملج يتفقد عددا من المباني التعليمية المؤقته لسكن العمال

أملج- فايز السميري:

تفقد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي امس عددا من المباني التعليمية الخاصة بمكتب التعليم المخصصة مؤقتاً لسكن العمال ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بهدف تخفيف كثافة العمالة داخل المجمعات السكنية .

وأوضح محافظ أملج أن هذه الإجراءات المعمول فيها تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك وضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وشهد “البازعي” توزيع وجبات الافطار التي تقوم بها جمعية البر بتقديمها لهم ضمن مشروع افطار صائم حيث تم توزيع 700 وجبة وفق خطة عمل تمر بخطوات فحص صحي للوجبة من قبل فريق صحي تطوعي وتسليمهم الوجبات بسلاسة تضمن التباعد وفق الاجراءات الصحية لتفادي العدوى بفيروس كورونا.

كما قدم البازعي شكره للقائمين على مشروع الافطار من الشباب المتطوعين واشاد بجهود الجمعيات الخيرية والمتطوعين وحرصهم على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة حفاظا على سلامة الجميع.