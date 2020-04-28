مدير جامعة جازان يعتمد ترقية 166 موظفا

جازان _فضه عطيف

اعتمد ‫معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ترقية‬ 166 من الموظفين والموظفات على عدد من المراتب بمختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة.

وثمن معاليه ما تحظى به الجامعة من دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- وهو ما مكنها من تحقيق العديد من المنجزات في تنمية وبناء الإنسان والمكان، وأداء دورها ورسالتها في خدمة الوطن والمجتمع، كما نوه معاليه بحرص واهتمام معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالجامعة ومنسوبيها ودعمها في كافة المجالات.

وهنأ معاليه منسوبي ومنسوبات الجامعة ممن تمت ترقيتهم من الموظفين والموظفات، وأوصاهم ببذل قصارى الجهد وأداء الأمانة، والعمل بجد وإخلاص خدمة للدين ثم المليك والوطن.

فيما أوضح وكيل جامعة جازان رئيس لجنة الترقيات الأستاذ الدكتور محمد معشي أن الترقيات شملت عدداً من موظفي الجامعة من المرتبة التاسعة ومادون، مضيفا أن موظفي وموظفات الجامعة أسهموا في مسيرة البناء والتطوير التي مرت وتمر بها الجامعة، ويحضون من معالي مدير الجامعة بالدعم، والجامعة تنتظر منهم بذل المزيد من الجهد والعطاء والإبداع في أداء مهامهم ومسؤولياتهم.

وللاطلاع على قائمة بأسماء المترقين زيارة الرابط التالي:

https://www.jazanu.edu.sa/news050901441