الأرصاد : استمرار هطول الأمطار الرعدية على أغلب مناطق المملكة

الأرصاد : استمرار هطول الأمطار الرعدية على أغلب مناطق المملكة

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الأرصاد : استمرار هطول الأمطار الرعدية على أغلب مناطق المملكة

الأرصاد : استمرار هطول الأمطار الرعدية على أغلب مناطق المملكة
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المناطق _الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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