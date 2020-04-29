صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على مساعدات طارئة بقيمة 3.4 مليارات دولار لنيجيريا للاستجابة لجائحة كورونا

المناطق _ واشنطن

وافق صندوق النقد الدولي اليوم على مساعدات مالية طارئة بقيمة 3.4 مليارات دولار لنيجيريا لدعم الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أنه يبقي على تواصل وثيق مع السلطات النيجيرية لتقديم المشورة لصانعي السياسة ولتقديم مزيد من الدعم عند الحاجة.