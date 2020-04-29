كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول من العام 1442

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أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للجامعات والكليات التقنية بالرياض: https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu.

وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أن التقديم لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات سيبدأ بتاريخ 3 / 11/ 1441هـ، وحتى 9 / 11 / 1441 هـ، فيما يبدأ التقديم في برنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية بتاريخ 4 / 11 / 1441 هـ وحتى 17 / 11 / 1441 هـ.

وأضاف أن التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات سيبدأ اعتباراً من 22 / 10 / 1441 هـ وحتى 3 / 11 / 1441 هـ، مشيراً إلى أن التقديم لبرنامج اللغة الانجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14 / 11 / 1441 هـ وحتى 25 / 11 / 1441 هـ.

ودعا الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات cti.edu.sa.