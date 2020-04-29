مسؤولة أممية تدعو إلى إجراء تحقيق في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة في ميانمار

المناطق _ جنيف

دعت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأوضاع في ميانمار يانجي لي، اليوم ، إلى إجراء تحقيق في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة في ولايتي راخين وتشين في ميانمار.

وأوضحت في بيان أن دعوات وقف إطلاق النار في ميانمار لم تتم الاستجابة لها، بما في ذلك من قبل جيش أراكان، ويتسبب تاتماداو (جيش ميانمار) في معاناة هائلة للمجتمعات العرقية في راخين وتشين، وينتهك بشكل منهجي أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني بما يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وطالبت جميع الأطراف بحماية المدنيين والتركيز علي الاستجابة لوباء كوفيد ١9.

وأضافت “أن تاتماداو تواصل الانتهاكات منذ عقود بدون محاسبة، ورأي العالم ما فعله بالروهينجا في عام ٢٠١٧، والآن يستهدف جميع المدنيين والعرقيات ويقتل الروهينجا والمرو والديغنيت، وقد قتل خلال الأسابيع الماضية المئات بما فيهم النساء والأطفال في غارات جوية ومدفعية، وتسبب في نزوح ١٥٧ ألف شخص، واستهدف قرى كياوك سيك وبوناغيون في ١٣ أبريل الجاري، وحرم المصابين من العلاج، وخطف الرجال وعذبهم وأحرق المدارس والمنازل، كما أحرق في ٢٢ مارس الماضي قرية كاملة تضم ٧٠٠ منزل وهي قرية تين ما في كياو كيتاو”.