وفاة نجم بوليوود عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض نادر

المناطق _ وكالات

توفي نجم بوليوود عرفان خان، المعروف عالميا بمشاركته في فيلمي “المليونير المتشرد” Slumdog Millionaire و”العالم الجوراسي” Jurassic World، عن عمر يناهز 53 عاما.

وقالت وكالة أعماله إنه توفي في مستشفى في مدينة مومباي في غرب الهند،وكان الممثل الهندي قد كتب تغريدة في عام 2018 قال فيها إن فحصا طبيا أظهر إصابته بورم في الغدد الصماء، وهو مرض نادر يصيب الخلايا التي تفرز الهرمونات إلى مجرى الدم،وقد أجريت له بعد ذلك جراحة في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن.

وبعد شهرين من إعلانه عن إصابته، نشر خطابا مفتوحا عن تجربته مع علاج السرطان، متحدثا عن “شدة” الألم و”عدم اليقين” في حياته،وجذبت الرسالة دعما واسع النطاق من عشاقه في جميع أنحاء العالم.

وجاء في بيان لوكالة الأعمال أن خان: “انتقل إلى السماء محاطا بالحب ووسط أفراد أسرته، التي كانت أكثر ما يعتني به، تاركا إرثا حقيقيا خاصا به، ونحن ندعو له ونأمل أنه الآن في سلام”.،وسارع نجوم بوليوود والسياسيون إلى رثائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.