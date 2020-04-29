احدث الأخبار

‏‎ إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل بالقطاع الخاص
أبرز المواد
 وفاة نجم بوليوود عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض نادر
أبرز المواد
 الألكسو تُطلق منصة إلكترونية للتضامن المجتمعي لمجابهة التداعيات الإقتصادية لفيروس كورونا
أبرز المواد
 الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تُنظم ورشة عمل عن السياسة الكشفية العالمية لبرنامج الشباب
منطقة الرياض
 مسؤولة أممية تدعو إلى إجراء تحقيق في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة في ميانمار
أبرز المواد
 “هدف” يطلق ملف الكتروني يضم 7 برامج ومبادرات لدعم تدريب وتوظيف القوى الوطنية خلال فترة العمل عن بُعد
أبرز المواد
 الأمين العام المساعد للجامعة العربية : نتابع بقلق التطورات على الساحة اللبنانية
أبرز المواد
 سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.53%
أبرز المواد
 كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول من العام 1442
أبرز المواد
 سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 3.23%
أبرز المواد
 أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران
أبرز المواد
‏‎ إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل بالقطاع الخاص

‏‎ إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل بالقطاع الخاص

أبرز المواد
وفاة نجم بوليوود عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض نادر

وفاة نجم بوليوود عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض نادر

أبرز المواد
الألكسو تُطلق منصة إلكترونية للتضامن المجتمعي لمجابهة التداعيات الإقتصادية لفيروس كورونا

الألكسو تُطلق منصة إلكترونية للتضامن المجتمعي لمجابهة التداعيات الإقتصادية لفيروس كورونا

أبرز المواد
الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

أبرز المواد

‏‎ إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل بالقطاع الخاص

‏‎ إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل بالقطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=858652
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص المختومة على الجواز غير المستغلة..
وأوضحت وزارة الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك يأتي بالتعاون مع وزارة الخارجية.

روابط ذات صلة

وفاة نجم بوليوود عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض نادر

وفاة نجم بوليوود عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض نادر
الألكسو تُطلق منصة إلكترونية للتضامن المجتمعي لمجابهة التداعيات الإقتصادية لفيروس كورونا

الألكسو تُطلق منصة إلكترونية للتضامن المجتمعي لمجابهة التداعيات الإقتصادية لفيروس كورونا
الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*