‏‎ إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل بالقطاع الخاص

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص المختومة على الجواز غير المستغلة..

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك يأتي بالتعاون مع وزارة الخارجية.