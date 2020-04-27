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أمير القصيم يطلع على تقرير أعمال لجنة المسح النشط والكشف على مساكن العمالة

أمير القصيم يطلع على تقرير أعمال لجنة المسح النشط والكشف على مساكن العمالة

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أمير القصيم يطلع على تقرير أعمال لجنة المسح النشط والكشف على مساكن العمالة

أمير القصيم يطلع على تقرير أعمال لجنة المسح النشط والكشف على مساكن العمالة
http://almnatiq.net/?p=858660
المناطق / بريدة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، على تقرير أعمال لجنة الكشف على مساكن العمالة بالمنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا ، خلال لقائه اليوم في مكتب سموه بمقر الإمارة ، وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي ، ورئيس لجنة الكشف على المساكن بالمنطقة العقيد عبدالله بن حمود العتيبي, ومشاركة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي ورئيس التجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع ومسؤولي القطاعات ذات العلاقة.

واستمع سموه عن شرحٍ موجز للجهود التي قامت بها اللجنة من إجراءات المسح النشط لفيروس كورونا (كوفيدـ19) ، داخل الأحياء والمجمعات السكنية للعمالة بالمنطقة ، وما عملته اللجنة من تقديم التوعية لهم ، وتعزيز الإصحاح البيئي من خلال محاصرة دائرة انتقال العدوى , كإجراء احترازي استباقي داخل الاحياء المكتظة والمجمعات السكنية للشركات المخصصة للعمالة بمدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز المنطقة, والتي اشتملت على فحص 2244 مسكناً من مساكن الشركات والمؤسسات و4088 شقة سكنية و13,735 غرفة , و74,478 مقيماً ومقيمة.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما شاهده واطلع عليه من أعمال اللجنة الميدانية للمسح النشط ، والذين أسهموا من خلال أعمالهم إلى تعزيز الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ، موجهاً سموه بتكثيف الجهود والعمل على أن يكون سكن العمالة نموذجياً وصحياً بصفة عاجلة ، تفاديًا لمنع انتشار حالات كورونا بين عمالة المنطقة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على ضرورة تنظيم مواقع السكن ، وتحقيق مستوى عال من النظافة العامة ، وتطهير الأسطح بشكل روتيني ، مع تطبيق وسائل التباعد الاجتماعي ، وتوفير سياسات للإبلاغ عن حالات الأمراض المعدية ، إضافة لتحقيق جميع مهام المعايير اللازمة لكمال تطبيق الاحتياطات الصحية ، سائلاً الله السلامة للجميع وأن يحفظنا من كل سوء ومرض.

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