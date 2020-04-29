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أمين القصيم يتابع انطلاق أعمال المولات التجارية وتطبيق الاشتراطات الوقائية

أمين القصيم يتابع انطلاق أعمال المولات التجارية وتطبيق الاشتراطات الوقائية

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أمين القصيم يتابع انطلاق أعمال المولات التجارية وتطبيق الاشتراطات الوقائية

أمين القصيم يتابع انطلاق أعمال المولات التجارية وتطبيق الاشتراطات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=858666
﻿ المناطق / بريدة

وقف أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي صباح اليوم الأربعاء على انطلاقة أعمال المراكز التجارية (المولات) بعد بدء فترة السماح بمعاودة أنشطتها ، و أكد م.المجلي على أهمية الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا للمحافظة على سلامة الجميع. وتضمنت الجولة الوقوف على عدد من المراكز التجارية ومتابعة مدى جاهزيتها والتزامها بتطبيق التعليمات في هذا الإتجاه.

وكانت أمانة منطقة القصيم قد اتخذت عدد من الاشتراطات الوقائية لعودة أنشطة المولات التجارية ، أبرزها إغلاق كافة أماكن الترفيه كمناطق الألعاب وإزالة مقاعد الجلوس في الممرات بالإضافة إلى إلزام المجمعات التجارية بتوفير وحدات فحص طبي لقياس درجة حرارة المتسوقين في كافة المداخل ومنع دخول الأطفال ما دون 15 عام ونشر لافتات إرشادية وتوفير مواد التعقيم وتكثيف أعمال التطهير وغيرها من الإجراءات التنظيمية والاحترازية ، بالإضافة إلى حزمة من التعليمات والإجراءات المتخذة للعاملين بالمجمعات التجارية

هذا وتكثف الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم متابعة تطبيق الاشتراطات والتنظيمات الوقائية عبر جولات رقابية مكثفة تستهدف المحافظة على سلامة الجميع .

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