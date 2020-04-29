الكويت تسجل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال ال24 ساعة الماضية، 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3740.

وأوضحت في بيان لها، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

من جهته أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1389 حالة.