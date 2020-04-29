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وزير الصحة السابق “حمد المانع”: لا داعي للهلع والخوف من كورونا.. وعلينا التعايش معه وفتح الاقتصاد تدريجياً

وزير الصحة السابق “حمد المانع”: لا داعي للهلع والخوف من كورونا.. وعلينا التعايش معه وفتح الاقتصاد تدريجياً

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وزير الصحة السابق “حمد المانع”: لا داعي للهلع والخوف من كورونا.. وعلينا التعايش معه وفتح الاقتصاد تدريجياً

وزير الصحة السابق “حمد المانع”: لا داعي للهلع والخوف من كورونا.. وعلينا التعايش معه وفتح الاقتصاد تدريجياً
http://almnatiq.net/?p=858691
المناطق - الرياض

كتب وزير الصحة السابق د. حمد المانع مقالا، أيد فيه دعوات التعايش مع فايروس كورونا ، وفتح الاقتصاد تدريجيا واستعادة الحياة الطبيعية.

وكتب في مقاله ” أن فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لن ينتهي في شهر، ولا، حتى، في عام، شأنه في ذلك شأن كورونا ميرس، الإنفلونزا التي بدأت عام 2012، وما زالت باقية إلى يومنا هذا، لكن ما الذي حدث؟ تكونت لدى الناس مناعة ضد «كورونا ميرس»، وهذا ما سيحدث مع كورونا المستجد، فلا سبيل على الإطلاق لاحتوائه إلا بالتعايش معه، بالطبع مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، والعودة التدريجية، ففوق الآثار المدمرة للاقتصادات العالمية في حال استمرار الإغلاق الكامل لأشهر أخرى، وهي آثار يمكننا مطالعتها في أرقام الخسائر والانهيارات الاقتصادية للدول وللمؤسسات الكبرى حول العالم، وملايين الوظائف التي شطبت، فإن الخوف الشديد أيضاً، يتسبب في ضعف المناعة عند الإنسان نتيجة لإفراز الكورتزون بالجسم، ما يجعل الناس لقمة سائغة للفايروس في ظل حالة الهلع التي تسيطر على بعض الناس.”

ويرى د. المانع بحسب مقاله في “عكاظ” أن عدد ضحايا الإنفلونزا العادية في العالم سنويا يبلغ ٦٥٠ ألف إنسان، في حين يموت بها شهريا ٥٤ ألفا، وأضاف أن ١٤٧٠٠ شخص في السعودية يموتون سنويا بسبب الإنفلونزا العادية، وهي كما يرى أرقام لم تتجاوزها وفيات كورونا كوفيد ـ ١٩، ومع الوقت لن يفرق العالم بين ضحاياه وغيره من الفايروسات المسببة للإنفلونزا التي يمكن مواجهتها بالوقاية واتباع قواعد السلامة العامة !

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