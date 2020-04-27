أمانة الباحة: إحالة المتهمين بذبح “العجل النافق” إلى النيابة بعد تضارب أقوالهم

المناطق-الباحة

قررت أمانة منطقة الباحة إحالة عدداً من المتهمين بذبح عجل نافق بأحد المسالخ إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن أجرت الأمانة تحقيقاً وتضاربت أقوال بعض المتهمين.

ووفقا للبيان، تبيّن كاميرات المراقبة بالمسلخ ما إذا كان العجل نافقاً عند وصوله المسلخ أم لا،وأوضحت المصادر أن سائق الملحمة، وهو وافد، أنه نقل العجول إلى المسلخة بعد ذبحها وليس قبل ذلك، في حين أكد صاحب الملحمة، وهو مواطن، أنه أوصل 8 عجول بنفسه للمسلخ، وأثناء إنزالها في المسلخ تعرض أحدها لكسر في ظهره.

وأضاف صاحب الملحمة، أنه تلقى بعد نصف ساعة اتصالاً من طبيب المسلخ يفيده أن العجل نفق، في حين أفاد طبيب المسلخ أن العجل نفق لتعرضه لكسر في ظهره، ما دفعه لإتلافه، مبرراً تزكيته العجل بالذبح بأنه أراد أن يتأكد من نفوقه.

بدوره أفاد جزار المسلخ أن الطبيب أمرهم بذبح العجل، وعند سحبه إلى مكان الذبح بالمسلخ اكتشفوا أنه نافق، إلا أن الطبيب أمرهم بذبحه للتأكد من نفوقه.

يذكر أنه تم تداول مقطع فيديو لعملية ذبح لعجل داخل مسلخ لأحد أشهر محلات بيع اللحوم في الباحة دون أن ينتج عن عملية الذبح قطرة دم واحدة، وقامت الجهات المختصة بالباحة بإغلاق محل بيع اللحوم بعد أن تلقت أمانة المنطقة شكاوى عن إدخال عجل ميت إلى المسلخ وسحبه من مركبة الملحمة.