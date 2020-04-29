احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين بمحافظة عدن
أبرز المواد
 التأمينات الاجتماعية : العودة للعمل المقررة مؤخراً لا تؤثر على استحقاق المستفيد من صرف تعويض “ساند”
أبرز المواد
 أكثرمن 17 مليون ريال إجمالي قيمة المبادرات الاجتماعية في جائحة كورونا في المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 4500 جولة رقابية و 503 مخالفة وتعقم 6100 موقع خلال الخمسة أيام الأولى من شهر رمضان
المنطقة الشرقية
 “هدف” يودع أول دفعات مبادرة دعم التوظيف والبالغة 51 مليون ريال في حسابات المنشآت لدعم 22 ألف سعودي يعملون بالقطاع الخاص عن شهر أبريل
أبرز المواد
 أمانة الباحة: إحالة المتهمين بذبح “العجل النافق” إلى النيابة بعد تضارب أقوالهم
منطقة الباحة
 وزير الصحة السابق “حمد المانع”: لا داعي للهلع والخوف من كورونا.. وعلينا التعايش معه وفتح الاقتصاد تدريجياً
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 1325 إصابة جديدة بـ “كورونا” في المملكة
أبرز المواد
 بعد فرنسا.. الدوري الإيطالي “على الطريق الحزين”
أبرز المواد
 مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام
أبرز المواد
 الكويت تسجل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تنظم لقاءً افتراضيًا بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المنطقة الشرقية
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين بمحافظة عدن

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين بمحافظة عدن

أبرز المواد
التأمينات الاجتماعية : العودة للعمل المقررة مؤخراً لا تؤثر على استحقاق المستفيد من صرف تعويض “ساند”

التأمينات الاجتماعية : العودة للعمل المقررة مؤخراً لا تؤثر على استحقاق المستفيد من صرف تعويض “ساند”

أبرز المواد
أكثرمن 17 مليون ريال إجمالي قيمة المبادرات الاجتماعية في جائحة كورونا في المنطقة الشرقية

أكثرمن 17 مليون ريال إجمالي قيمة المبادرات الاجتماعية في جائحة كورونا في المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تنفذ 4500 جولة رقابية و 503 مخالفة وتعقم 6100 موقع خلال الخمسة أيام الأولى من شهر رمضان

أمانة الشرقية تنفذ 4500 جولة رقابية و 503 مخالفة وتعقم 6100 موقع خلال الخمسة أيام الأولى من شهر رمضان

المنطقة الشرقية

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين بمحافظة عدن

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين بمحافظة عدن
http://almnatiq.net/?p=858724
المناطق - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية للأسر الأشد فقرًا والنازحين والمتضررين من السيول والأمطار في منطقة المعاشيق بمحافظة عدن، حيث جرى توزيع 150 سلة غذائية تزن 11 طنًا، استفادت منها 150 أسرة.
وأعرب المستفيدون عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على هذه المساعدات التي تلبي احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل.

روابط ذات صلة

التأمينات الاجتماعية : العودة للعمل المقررة مؤخراً لا تؤثر على استحقاق المستفيد من صرف تعويض “ساند”

التأمينات الاجتماعية : العودة للعمل المقررة مؤخراً لا تؤثر على استحقاق المستفيد من صرف تعويض “ساند”
“هدف” يودع أول دفعات مبادرة دعم التوظيف والبالغة 51 مليون ريال في حسابات المنشآت لدعم 22 ألف سعودي يعملون بالقطاع الخاص عن شهر أبريل

“هدف” يودع أول دفعات مبادرة دعم التوظيف والبالغة 51 مليون ريال في حسابات المنشآت لدعم 22 ألف سعودي يعملون بالقطاع الخاص عن شهر أبريل
وزير الصحة السابق “حمد المانع”: لا داعي للهلع والخوف من كورونا.. وعلينا التعايش معه وفتح الاقتصاد تدريجياً

وزير الصحة السابق “حمد المانع”: لا داعي للهلع والخوف من كورونا.. وعلينا التعايش معه وفتح الاقتصاد تدريجياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*