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“تويتر” تلغي خدمة رسائلها القصيرة في العديد من البلدان

“تويتر” تلغي خدمة رسائلها القصيرة في العديد من البلدان
http://almnatiq.net/?p=858743
المناطق - الرياض

أعلنت شركة “تويتر” أنها أوقفت خدمتها للرسائل القصيرة SMS التي كان يعتمدها المستخدمون في العديد من بلدان العالم لتلقي التغريدات.

وأشارت الشركة إلى أن إيقاف هذه الخدمة في بلدان عدة أتى لحماية حسبات المستخدمين من الاختراق، دون أن تشير إلى البلدان التي أوقفت فيها.

وقالت في تغريدة على موقعها الرسمي: “نريد الاستمرار في الحفاظ على الحسابات آمنة، لقد رأينا نقاط ضعف في خدمة الرسائل القصيرة، لذا قمنا بإيقاف استلام التغريدات عبرها في العديد من البلدان باستثناء بعضها..سيظل المستخدمون قادرين بالوصول لخدمة SMS لتسجيل الدخول وإدارة الحسابات”.

وتجدر الإشارة إلى أن “تويتر” كانت قد عطلت في سبتمبر الفائت أيضا إمكانية كتابة التغريدات عبر خدمة الرسائل القصيرة، وذلك بعد أن تعرض رقم هاتف الرئيس التنفيذي للشركة، جاك دورسي للاختراق.

ويأتي الإعلان عن إيقاف الخدمة المذكورة في الوقت الذي أكدت فيه العديد من المواقع المختصة بشؤون الإنترنت والتقنية أن “تويتر” تعمل حاليا على تحسين تطبيقها وتعزيز مستوى أمانه وتختبر ميزات جديدة له لاجتذاب عدد أكبر من المستخدمين.

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