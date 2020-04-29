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الخليفي يثمن مبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق المجتمعي لمكافحة جائحة كورونا بمبلغ 100 مليون ريال

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الخليفي يثمن مبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق المجتمعي لمكافحة جائحة كورونا بمبلغ 100 مليون ريال

الخليفي يثمن مبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق المجتمعي لمكافحة جائحة كورونا بمبلغ 100 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=858746
المناطق - واس

ثمّن معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، مبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق المجتمعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف بمبلغ 100 مليون ريال؛ مؤكداً أن البنوك السعودية تعهدت بالاستمرار في العطاء خلال هذه الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء كورونا؛ وذلك استشعاراً منها بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم ومساندة الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة في تخفيف آثار هذا الوباء.
وأشار الخليفي إلى أن هذه المساهمة من البنوك ليست هي الأولى خلال هذه الجائحة، حيث سبقها مبادرة البنوك السعودية بدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة كورونا بالتبرع بمبلغ يزيد عن 160 مليون ريال، وذلك إيماناً منها بواجبها الوطني تجاه وطننا الغالي ومؤازرة لجهود حكومتنا الرشيدة.

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