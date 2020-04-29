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الهلال الأحمر بالجوف يدرب ما يزيد على 4000 متدرب على دورة مكافحة العدوى عن بُعد

الهلال الأحمر بالجوف يدرب ما يزيد على 4000 متدرب على دورة مكافحة العدوى عن بُعد

منوعات

الهلال الأحمر بالجوف يدرب ما يزيد على 4000 متدرب على دورة مكافحة العدوى عن بُعد

الهلال الأحمر بالجوف يدرب ما يزيد على 4000 متدرب على دورة مكافحة العدوى عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=858757
المناطق - الجوف

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف ممثلاً بإدارة التدريب دورات عن بُعد لمكافحة العدوى والتي استفاد منها 4340 متدرب من كل المجالات والتخصصات وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا .
وقد استفاد من هذه الدورات والتي عقدت في أوقات متفاوته 379 متدرب من منسوبو الهيئة ، و 885 متطوع ومتطوعة ، و 2045 طالب وموظف من خارج الهيئة ، و 1021 من الممارسون الصحيون ، بالاضافة لـ 10 متدربين من الطلاب المتدربين .
وتأتي هذه الدورات حرصاً من هيئة الهلال الأحمر على زيادة الوعي ليشمل كافة شرائح المجتمع للتعامل مع الأمراض المعدية بشكل عام وحالات الإشتباه بفيروس كورونا COVID-19 وكيفية الحماية الشخصية على سبل تجنب العدوى .

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