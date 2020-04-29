أمانة الشرقية تعزز إجراءاتها الرقابية التفتيشية مع استئناف عودة فتح المحال التجارية

الدمام - المناطق

عززت أمانة المنطقة الشرقية إجراءاتها الاحترازية الوقائية، وذلك بالتزامن مع عودة نشاط المحال التجارية في المدن والمحافظات، بعد السماح لها بالعمل خلال فترة السماح بالتجول، وذلك من خلال تكثيف الجولات الرقابية التفتيشية الميدانية .

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي: أن الأمانة في كثفت الجولات الرقابية التفتيشية في المجمعات التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي تتضمن توفير وحدات فحص وفرز طبي وتعقيم، بالإضافة إلى توفير الكمامات والقفازات والمعقمات للزوار، و قياس درجة حرارة المتسوقين مع منع دخول من تزيد درجة حرارته عن ٣٨ درجة، ومنع دخول من يقل عمره عن 15 سنة.

وأشار الى أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة تعمل على التأكد من توفير المجمعات التجارية المسموح لها بالعمل خلال فترة السماح بالتجول من توفير العدد الكافي من حراس الأمن ومدى تطبيقهم الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية على كافة المتسوقين، إضافة الى التأكد من تواجدهم في جميع مداخل المجمع الخاصة بالمتسوقين أو المخصصة للبضائع من أجل توفير بيئة تسوق آمنة، موضحا أنه تم التأكيد على إدارة جميع المجمعات التجارية بضرورة تطبيق أقصى درجات التدابير الاحترازية والوقائية على كافة المتسوقين وداخل المجمع من خلال إزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات والتعاون المثمر مع الأمانة والبلديات في حال وجود ملاحظات حول تطبيق تلك الإجراءات.

وشدد على حرص أمانة المنطقة الشرقية على تكثيف جانب التعقيم لعدد من المواقع في مدن ومحافظات المنطقة من خلال تعقيم المحلات والأسواق التجارية، بالإضافة إلى تعقيم الأرصفة والشوارع وأيضا آلات الصراف الآلي، و توزيع مجموعة من النشرات التوعوية للمتسوقين حول كيفية التسوق الآمن والحرص الدائم على ارتداء الكمامة والقفازات باستمرار والتخلص منها فور الانتهاء من التسوق وتطهير المنتجات جيدا بعد الوصول إلى المنزل والتخلص من الأكياس .

وأكد الصفيان مضاعفة الأمانة حملاتها الرقابية منذ بداية شهر رمضان المبارك وتكثيف الحملات الرقابية على جميع المحلات والأسواق التجارية من أجل الوصول إلى بيئة آمنة وتسوق آمن للجميع، موضحا بأن الاشتراطات الصحية لإعادة فتح النشاطات التجارية من شأنها تحريك عجلة التجارة وتوفير ما يتطلبه المواطن باستمرار مع وجود البيئة الآمنة، لافتا الى أن الاشتراطات تخص البائع والمتسوق على حد سواء.

وشدد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية على الالتزام بتطبيق هذه الإجراءات، ودعا الى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز ٩٤٠ أو عبر جميع قنوات التواصل التابعة للأمانة متمنيًا السلامة والصحة للجميع.

