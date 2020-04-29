أمانة الجوف تلزم المولات بالتعقيمات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية

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بتوجيهات آمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان تتابع الفرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف ميدانياً مدى تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأسواق التجارية (المولات)

تزامناً مع قرار إعادة فتح المراكز التجارية “المولات” وتخفيف القيود على حركة التنقل ألزمت أمانة منطقة الجوف المراكز التجارية ( المولات ) بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أن أمانة الجوف تابعت أعمال التطهير والتعقيم استعدادا لموعد افتتاح “المولات” اليوم الأربعاء الموافق ٦ رمضان، بالاضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي من أبرزها تحديد أوقات مخصصة لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة للتسوق دون زحامٍ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً وفحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين وتطبيق التباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات والكمامات، والاعتماد على بطاقات الصرافات (نقاط البيع) وعدم التعامل بالكاش ومنع دخول الأطفال دون عمر 15 عام ، وتنظيم الدخول للسوق والاعتماد فقط على السلالم الكهربائية بما في ذلك إلزام القائمين على المولات بـ توفير “الملصقات” التوعية والإرشادية، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة السكان وراحتهم.

وأشار الشرعان بأن أمانه منطقة الجوف وبتوجيه ودعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وبمتابعة مستمرة من معالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، تبذل طاقتها القصوى وعلى مدار الساعة لمراقبة الأسواق والمراكز التجارية، موكداً أن هذا الأمر أولوية قصوى خصوصاً في هذه المرحلة للمحافظة على سلامة الجميع وسلامة المنتجات الغذائية ، تطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة لهذه المرحلة، مشدداً على أهمية تعاون الجميع مع ذلك للمصلحة العامة.