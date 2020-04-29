متحدث التجارة: نرجو ألا تكون لحظة التسوق هي لحظة انتقال الفيروس

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أوضح المتحدث لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الشكاوى على المتاجر الإلكترونية بلغت أكثر من 12 ألف بلاغ، أكثرها تتحدث عن تأخر توصيل المنتجات، ونعمل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على حلول لذلك.

وأضاف الحسين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا: “قمنا بأكثر من 115 جولة رقابية في مدن ومحافظات المملكة، وحررنا 9850 مخالفة فورية، أكثر من نصفها كان بسبب ارتفاع الأسعار، 120 ألف خدمة لقطاع الأعمال من مؤسسات وشركات لتقديم الخدمة للمواطنين”.

وتابع “تشاهدون توافر المواد الغذائية من خلال إفطاركم وسحوركم ولله الحمد، وليس كلامًا إنشائيًا يقال في المؤتمر الصحفي”.

‏وأضاف أنه “عند إغلاق المتاجر عند الخامسة مساءً، بإمكان جميع المواطنين والمقيمين الطلب عبر الإنترنت على مدار الساعة”.

وتابع أنه “يمنع التسوق على شكل مجموعات، ولا بد من ارتداء الكمامة القماشية أو الطبية، والغسيل والتعقيم المستمر لليدين، بالإضافة إلى أنه سيتم فحص المتسوقين قبل الدخول”.

وقال “هناك فئات عزيزة ننصح ببقائها في المنزل، وهم الأطفال وكبار السن ومن يعانون أمراض مزمنة، والأشخاص ذوي المناعة المحدودة”.

‏وختم متحدث التجارة بقوله: “نرجو ألا تكون لحظة التسوق هي لحظة انتقال الفيروس”.