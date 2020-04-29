تفاصيل الاجتماع الـ 70 للجنة متابعة كورونا: “لا تخرجوا من المنزل إلا للضرورة القصوى”

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المناطق_الرياض

جددت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في المملكة من تحذيراتها بشأن عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السبعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، الذين أثنوا على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول.

واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما استعرضت الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

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