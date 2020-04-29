أمير نجران يحث على مضاعفة الجهود لتسريع إجراءات الإفراج عن المشمولين بالعفو الملكي

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ثمن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، إنجاز ملفات الدفعة الأولى من السجناء المشمولين بالعفو الملكي الكريم، حيث أُفرج أمس عن ٤١ سجينًا بالمنطقة.

وحّث سموه على مضاعفة جهود لجنة العفو الرئيسة بإمارة المنطقة لتنفيذ الأمر السامي الكريم.

وتعكف اللجنة، على دراسة ملفات عموم السجناء، من المواطنين والمقيمين، للإسراع في إجراءات الإفراج عن المشمولين بالعفو الملكي الكريم.