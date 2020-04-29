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تحقيقاً لتطلعات القيادة ودعماً للتحول الرقمي.. “الخريطة التفاعلية”.. خدمة بلدية فعَّالة تحمل توقيع الحقيل
http://almnatiq.net/?p=858782
المناطق - سعد التوم

انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بتلبية احتياجات جميع المواطنين، وتسهيل حصولهم على كل الخدمات، ومواكبة برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 بدعم التحول الرقمي؛ أطلق معالي الأستاذ ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف مؤخراً خدمة “الخريطة التفاعلية” عبر منصة “بلدي”.
وفي هذا الإطار يقول الحقيل: “التحول الرقمي ثروة كبيرة، ومن دونه لا نستطيع أن نواكب التغيرات الحياتية”، ويضيف: “واجبنا اليوم أن نكون يداً واحدة لحماية وطننا من هذا الوباء”.
ويشير هذا المنحى إلى ما يمتلكه الحقيل من قدرة فائقة على إحداث التغيير المواكب لتطلعات القيادة الرشيدة، خصوصاً في هذه الفترة التي تزامنت مع ظروف استثنائية فرضت تطبيق حزمة كبيرة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا العالمية، وإذا كان القطاع البلدي على تماس مباشر بتنفيذ هذه الإجراءات؛ فإن الخدمات البلدية المقدمة خلال هذه المرحلة الصعبة تعكس بوضوح المتابعة الدقيقة من قائد هذا القطاع لكل صغيرة وكبيرة على مدار الساعة.
وتتميز “الخريطة التفاعلية” بعدد من الخصائص، منها: سهولة الإجراءات، وسرعة الاستجابة، وشمولية المناطق المغطاة، وسرعة الربط مع خرائط “جوجل”، وتستهدف تسهيل التعرُّف على مواقع الأنشطة التجارية القريبة من منازل المستفيدين من هذه الخدمة؛ من أجل توفير كافة احتياجاتهم اللازمة من التطبيقات المتاحة للتوصيل. وتشمل الأنشطة الغذائية التي تشرف عليها الوزارة، والمستثناة من الإغلاق وقت منع التجول: التموينات، والسوبر ماركت، ومحال بيع الخضراوات، ومحال بيع اللحوم والدواجن، والمخابز.
ويتم تقديم الخدمة من خلال الرابط: https://gisapps.momra.gov.sa وتبدأ خطوات استخدام “الخريطة التفاعلية” بالدخول إلى بوابة “بلدي” ثم اختيار الاستعلام الإلكتروني، واختيار الأنشطة المستثناة من المنع ثم اختيار النشاط، وأخيراً الضغط على الموقع واختيار عرض “جوجل”.

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