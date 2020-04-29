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لجنة متابعة مستجدات كورونا تؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار كورونا

لجنة متابعة مستجدات كورونا تؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار كورونا
http://almnatiq.net/?p=858785
المناطق_الرياض

أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار كورونا والتصدي له.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السبعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما استعرضت الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.
وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

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