الزعاق: رياح ناهضة مثيرة للغبار والأتربة وخاصة في الأماكن المكشوفة

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تَوَقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، رياحًا ناهضة مثيرة للغبار والأتربة، تؤثر على عدد من المناطق في المملكة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: اليوم الأربعاء: رياح ناهضة مثيرة للغبار والأتربة؛ وخاصة في الأماكن المكشوفة على #القصيم #بريدة #عنيزة #البدايع #الخبراء #البكيرية #الرس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية)، كذلك على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.