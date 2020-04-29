السيطرة على حريق مركز تجاري في نجران

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صرح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله ال فارع أن فرق الدفاع المدني بمدينة نجران سيطرت على حريق مركز تجاري بحي الحصين يعمل بنشاط الاثاث وتقدر مساحته حوالي ٣٠٠ م٢ ،

وتم عزل موقع الحريق عن المحلات المجاوره ، وإخماد الحريق دون إصابات ولله الحمد

مضيفاً ان سبب الحريق ناتج عن التماس كهربائي .