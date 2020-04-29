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السيطرة على حريق مركز تجاري في نجران

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السيطرة على حريق مركز تجاري في نجران

السيطرة على حريق مركز تجاري في نجران
http://almnatiq.net/?p=858799
المناطق_نجران

صرح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله ال فارع أن فرق الدفاع المدني بمدينة نجران سيطرت على حريق مركز تجاري بحي الحصين يعمل بنشاط الاثاث وتقدر مساحته حوالي ٣٠٠ م٢ ،
وتم عزل موقع الحريق عن المحلات المجاوره ، وإخماد الحريق دون إصابات ولله الحمد
مضيفاً ان سبب الحريق ناتج عن التماس كهربائي .

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