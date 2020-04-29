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“الداخلية”: السماح بالدخول والخروج من القطيف.. وبالتجول فيها من التاسعة حتى الخامسة بدءاً من غد

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“الداخلية”: السماح بالدخول والخروج من القطيف.. وبالتجول فيها من التاسعة حتى الخامسة بدءاً من غد

“الداخلية”: السماح بالدخول والخروج من القطيف.. وبالتجول فيها من التاسعة حتى الخامسة بدءاً من غد
http://almnatiq.net/?p=858804
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الداخلية السماح بدخول منطقة القطيف والخروج منها واستمرار السماح بالتجول من 9 صباحا وحتى 5 مساءً بدءًا من الخميس.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 7 رمضان 1441هـ، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

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